Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мойес: «Когда я болел коронавирусом, матчи не переносили»

01 Января 2021, 19:48,

Global Look Press

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу переносов матчей Премьер-лиги из-за коронавирусной инфекции.

Ранее на этой неделе были перенесены сразу два матча АПЛ: «Эвертон» - «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» - «Фулхэм».

«Мы понимаем всё и никоим образом не жалуемся на переносы. Но хочу сказать, что когда я и ещё два футболиста «Вест Хэма» болели коронавирусом, матчи не переносили. Теперь они решили, что нужно переносить игры. Я думал, что если есть четырнадцать футболистов, можно играть. Не знаю, изменились ли сейчас правила», - сказал Мойес на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола