​Мойес: «Когда я болел коронавирусом, матчи не переносили»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу переносов матчей Премьер-лиги из-за коронавирусной инфекции.

Ранее на этой неделе были перенесены сразу два матча АПЛ: «Эвертон» - «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» - «Фулхэм».

«Мы понимаем всё и никоим образом не жалуемся на переносы. Но хочу сказать, что когда я и ещё два футболиста «Вест Хэма» болели коронавирусом, матчи не переносили. Теперь они решили, что нужно переносить игры. Я думал, что если есть четырнадцать футболистов, можно играть. Не знаю, изменились ли сейчас правила», - сказал Мойес на пресс-конференции.