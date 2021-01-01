​Моуринью отреагировал на поздний перенос матча с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на поздний перенос дерби с «Фулхэмом» из-за случаев заражения коронавирусом у соперника. Команды должны были сыграть 30 декабря, однако за три с лишним часа до стартового свистка стало известно, что игра не состоится.

«Я не хочу слишком много говорить об этом. Просто хочу сказать, что чувствовал непрофессионализм. Мы готовились к матчу, но не сыграли, что разрушило рабочую неделю. Предыдущие тренировки были бы другими, если бы мы не играли. Люди могут подумать, что я рад переносу, но я был бы рад в том случае, если бы знал заранее, что игра не состоится. Тогда у нас был бы другой цикл тренировок», - приводит слова Моуринью Sky Sports.