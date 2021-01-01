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«Челси» начал переговоры с Доннаруммой

01 Января 2021, 18:41,

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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Журналист Саймон Филлипс пишет в Twitter о том, что переговоры по трансферу вратаря начал «Челси». Журналист ссылается на источник, который ранее сообщал об интересе «пенсионеров» к Эдуарду Менди, перебравшемуся в итоге в лондонский клуб из «Лилля».

Действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца сезона, то есть летом вратаря можно заполучить бесплатно. В двадцати матчах текущего сезона во всех соревнованиях 21-летний Доннарумма пропустил двадцать четыре гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Шилко Дмитрий
01 Января 2021, 18:47

Зачем? Менди на лавку?

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