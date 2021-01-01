«Челси» начал переговоры с Доннаруммой

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Журналист Саймон Филлипс пишет в Twitter о том, что переговоры по трансферу вратаря начал «Челси». Журналист ссылается на источник, который ранее сообщал об интересе «пенсионеров» к Эдуарду Менди, перебравшемуся в итоге в лондонский клуб из «Лилля».

Действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца сезона, то есть летом вратаря можно заполучить бесплатно. В двадцати матчах текущего сезона во всех соревнованиях 21-летний Доннарумма пропустил двадцать четыре гола.