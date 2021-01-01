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Гвардиола прокомментировал ситуацию с переносом матча против «Эвертона»

01 Января 2021, 17:22,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу переноса матча против «Эвертона». Команды должны были сразиться 28 декабря, но из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане «горожан» игра была отложена.

«У нас было достаточно футболистов, чтобы сыграть против «Эвертона». Мы хотели играть, но в день игры у нас было выявлено ещё три случая заражения. Вирус был внутри команды. Я проинформировал Карло Анчелотти о ситуации. Что было бы, если бы игроки «Эвертона» заразились от нас?» - приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоган в Twitter.

3-го января «Манчестер Сити» должен сыграть против «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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