​Зидан следит за Хынмин Соном

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон входит в поле зрения «Реала». Как сообщает в Twitter журналист Экрем Конур, интерес к корейскому футболисту проявляет главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан. В ближайшее время «сливочные» получат дополнительную информацию о футболисте.

В сезоне 2020/2021 Хынмин Сон принял участие в 23 матчах «Тоттенхэма» в различных соревнованиях. Кореец записал на свой счёт четырнадцать голов и семь результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Хынмин Сона в 90 миллионов евро.