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Фернандеша снова признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам месяца

01 Января 2021, 16:25,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком команды в декабре, сообщает пресс-служба клуба. Для португальского футболиста, перебравшегося в стан «красных дьяволов» год назад, это далеко не первая подобная награда.

В декабре Бруну Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей в Премьер-лиге. Полузащитник оформил три гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Бруну Фернандеш перебрался в «МЮ» из «Спортинга» в январе прошлого года. Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, манкунианцы заплатили «львам» 55 миллионов евро за этот трансфер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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