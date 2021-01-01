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​На Грилише чаще всех фолили в прошлом году

01 Января 2021, 14:57,

Global Look Press

CIES Football Observatory в первый день нового года опубликовал статистику фолов в 2020-м году для топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Оказалось, что в ушедшем году больше всех фолили на полузащитнике «Астон Виллы» Джеке Грилише - 139 раз.

На втором месте находится Андреа Белотти из «Торино» (112 фолов), тройку замыкает Набиль Фекир из «Бетиса» (96 фолов).

На пятой позиции этого своеобразного рейтинга находится звёздный нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на котором в прошлом году сфолили 90 раз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Астон Вилла, Набиль Фекир, Андреа Белотти, Джек Грилиш
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