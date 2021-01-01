Защитник Эрик Гарсия близок к возвращению в «Барселону». Как сообщает The Guardian, 19-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

Эрик Гарсия начинал футбольный путь в «Барселоне», но летом 2017 года перебрался в молодёжную команду «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Эрик Гарсия провёл за «Манчестер Сити» семь матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями футболист не отмечался.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 19-летнего Эрика Гарсию в 20 миллионов евро.