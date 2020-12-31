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​Зеедорф потренировался с ван Дейком

31 Декабря 2020, 16:55,

Global Look Press

Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф провёл совместную тренировку с защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком. Соответствующую публикацию экс-игрок «Милана» сделал на своей страничке в Instagram.

«Я присоединился к капитану Виргилу ван Дейку сегодня на тренировке. Рад видеть его решимость и упорный труд ради желания вернуться на поле сильнее, чем раньше. В таких делах ключом является терпение и сосредоточенность. Так держать, мой брат!» - написал Зеедорф.

Напомним, в октябрьском дерби против «Эвертона» ван Дейк повредил крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк, Кларенс Зеедорф
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