​«Бёрнли» приобрели инвесторы из США

В последний день календарного года «Бёрнли» сделал важное объявление. 84% акций клуба перешли к Velocity Sports Partners – спортивному подразделению американской компании ALK Capital. Сделка была оформлена в среду вечером и ратифицирована Премьер-лигой.

Председателем «Бёрнли» станет представитель новых владельцев Алан Пейс. При этом бывшие акционеры в лице Майка Гарлика и Джона Банаскевича продолжат работать в клубе в качестве директоров.

На текущий момент «Бёрнли» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В своей истории «бордовые» дважды становились чемпионами Англии – в 1921 и 1960 годах.