Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Бёрнли» приобрели инвесторы из США

31 Декабря 2020, 16:41,


В последний день календарного года «Бёрнли» сделал важное объявление. 84% акций клуба перешли к Velocity Sports Partners – спортивному подразделению американской компании ALK Capital. Сделка была оформлена в среду вечером и ратифицирована Премьер-лигой.

Председателем «Бёрнли» станет представитель новых владельцев Алан Пейс. При этом бывшие акционеры в лице Майка Гарлика и Джона Банаскевича продолжат работать в клубе в качестве директоров.

На текущий момент «Бёрнли» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В своей истории «бордовые» дважды становились чемпионами Англии – в 1921 и 1960 годах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бёрнли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола