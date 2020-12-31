​«Ювентусу» не интересен Озил

Несмотря на появившиеся слухи, «Ювентус» не заинтересован в том, чтобы подписывать в зимнее трансферное окно полузащитника Месут Озила из «Арсенала». Об этом в Twitter сообщил известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Озил в этом сезоне не провёл за «Арсенал» ни одного матча. Немецкий футболист не попал в заявку лондонской команды на Премьер-лигу и Лигу Европы.

Действующий контракт Месута Озила с «канонирами» рассчитан до конца текущего сезона. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста всего лишь в 5 миллионов евро.