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​«Ювентусу» не интересен Озил

31 Декабря 2020, 15:56,

Global Look Press

Несмотря на появившиеся слухи, «Ювентус» не заинтересован в том, чтобы подписывать в зимнее трансферное окно полузащитника Месут Озила из «Арсенала». Об этом в Twitter сообщил известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Озил в этом сезоне не провёл за «Арсенал» ни одного матча. Немецкий футболист не попал в заявку лондонской команды на Премьер-лигу и Лигу Европы.

Действующий контракт Месута Озила с «канонирами» рассчитан до конца текущего сезона. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста всего лишь в 5 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Месут Озил
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