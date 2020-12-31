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​«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с днём рождения

31 Декабря 2020, 15:33,

Depositphotos

В последний день декабря день рождения отмечает известнейший шотландский тренер Алекс Фергюсон. Легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед», работавшему с командой с период с 1986 по 2013 год, исполнилось 79 лет.

«Величайший. С Днём рождения, сэр Алекс», - такое сообщение опубликовала в Twitter пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Под руководством Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» завоевал 13 титулов чемпиона Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и пополнил клубный музей множеством других трофеев. С момента ухода сэра Алекса «красные дьяволы» ни разу не выигрывали Премьер-лигу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон
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