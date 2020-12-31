​«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с днём рождения

В последний день декабря день рождения отмечает известнейший шотландский тренер Алекс Фергюсон. Легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед», работавшему с командой с период с 1986 по 2013 год, исполнилось 79 лет.

«Величайший. С Днём рождения, сэр Алекс», - такое сообщение опубликовала в Twitter пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Под руководством Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» завоевал 13 титулов чемпиона Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и пополнил клубный музей множеством других трофеев. С момента ухода сэра Алекса «красные дьяволы» ни разу не выигрывали Премьер-лигу.