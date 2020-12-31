​«Манчестер Юнайтед» поздравил Фергюсона с днём рождения

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31 Декабря 2020, 15:33,
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В последний день декабря день рождения отмечает известнейший шотландский тренер Алекс Фергюсон. Легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед», работавшему с командой с период с 1986 по 2013 год, исполнилось 79 лет.
«Величайший. С Днём рождения, сэр Алекс», - такое сообщение опубликовала в Twitter пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Под руководством Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» завоевал 13 титулов чемпиона Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и пополнил клубный музей множеством других трофеев. С момента ухода сэра Алекса «красные дьяволы» ни разу не выигрывали Премьер-лигу.
The greatest.— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020
Happy birthday, Sir Alex #MUFC @CasilleroDiablo pic.twitter.com/aRBa8AvE2D
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон