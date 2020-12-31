​«Вишенка на торте»: Хедира готов к интенсивности АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира настроен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Немец, как известно, в этом сезоне не играл, будучи не включённым в заявку «старой синьоры» на все турниры. В январе Хедира может перебраться в чемпионат Англии.

«Премьер-лиги ещё не было в моей коллекции, поиграть там было бы вишенкой на торте. В матчах там меньше пауз и больше контратак, что мне нравится. Я провёл много дополнительных занятий с тренерами по физподготовке, чтобы подготовиться к более высокому темпу и интенсивности», - рассказал 33-летний Хедира в интервью The Athletic.