Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Вишенка на торте»: Хедира готов к интенсивности АПЛ

31 Декабря 2020, 14:48,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира настроен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Немец, как известно, в этом сезоне не играл, будучи не включённым в заявку «старой синьоры» на все турниры. В январе Хедира может перебраться в чемпионат Англии.

«Премьер-лиги ещё не было в моей коллекции, поиграть там было бы вишенкой на торте. В матчах там меньше пауз и больше контратак, что мне нравится. Я провёл много дополнительных занятий с тренерами по физподготовке, чтобы подготовиться к более высокому темпу и интенсивности», - рассказал 33-летний Хедира в интервью The Athletic.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Сами Хедира
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола