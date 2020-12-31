Клуб АПЛ готов побороться за Вейналдума

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, контракт которого с «Ливерпулем» истекает летом 2021-го года, может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как информирует издание Daily Express, подписать 30-летнего хавбека хочет «Вулверхэмптон». «Волки» намерены провести переговоры с Джорджиньо в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в споре за Вейналдума «Вулверхэмптону» предстоит выдержать конкуренцию со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии голландский футболист сыграл 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.