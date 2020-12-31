Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клуб АПЛ готов побороться за Вейналдума

31 Декабря 2020, 12:20,

Global Look Press

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, контракт которого с «Ливерпулем» истекает летом 2021-го года, может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Как информирует издание Daily Express, подписать 30-летнего хавбека хочет «Вулверхэмптон». «Волки» намерены провести переговоры с Джорджиньо в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в споре за Вейналдума «Вулверхэмптону» предстоит выдержать конкуренцию со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии голландский футболист сыграл 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021, Джорджиньо Вейналдум
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола