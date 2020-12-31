Парлор: «Шестое место - это лучшее, на что «Арсенал» может претендовать»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Рэй Парлор высказался о перспективах «канониров» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Арсенал» не сможет финишировать в топ-4. Уже очень большое отставание от лидеров. Я в курсе, что соперники могут терять очки, но я не верю, что «канониры» смогут их догнать.

Сейчас есть минимум четыре команды, которые превосходят «Арсенал». Шестое место - это лучшее, на что лондонцы могут претендовать», - приводит слова Парлора портал Goal.

После 16 туров Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 20 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.