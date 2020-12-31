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«Милан» нацелился на форварда «Ливерпуля»

31 Декабря 2020, 11:23,

Global Look Press

Бельгийский нападающий Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль», попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

Согласно информации издания tribalfootball, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» собираются оформить переход Ориги в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация об интересе к нападающему со стороны «Лидса», «Вулверхэмптона» и туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне Дивок принял участие в семи встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение бельгийца с мерсисайдцами рассчитано до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
31 Декабря 2020, 12:39

Это позволит разнообразить атаку Милана, но помня о том, какой чудаковатый парень Дивок ,Ибра может его заклевать

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