Кавани готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

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31 Декабря 2020, 11:05,
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Форвард Эдинсон Кавани хочет задержаться в «Манчестер Юнайтед». 33-летний уругвайский бомбардир заинтересован в продлении трудового соглашения с английским грандом, об этом рапортует издание The Sun.
Напомним, что опытный нападающий перебрался в манкунианский клуб на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Эдинсон провел девять поединков, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
эта новость даже лучше той что этот козлячий год закончится уже через несколько часов!!!GGMU!!!Всех фанатов и любителей-манков поздравляю с наступающим.Мира и добра вам и вашим семьям!!!