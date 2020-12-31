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Кавани готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

31 Декабря 2020, 11:05,

Global Look Press

Форвард Эдинсон Кавани хочет задержаться в «Манчестер Юнайтед». 33-летний уругвайский бомбардир заинтересован в продлении трудового соглашения с английским грандом, об этом рапортует издание The Sun.

Напомним, что опытный нападающий перебрался в манкунианский клуб на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Эдинсон провел девять поединков, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
31 Декабря 2020, 14:43

эта новость даже лучше той что этот козлячий год закончится уже через несколько часов!!!GGMU!!!Всех фанатов и любителей-манков поздравляю с наступающим.Мира и добра вам и вашим семьям!!!

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