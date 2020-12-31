Кавани готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Форвард Эдинсон Кавани хочет задержаться в «Манчестер Юнайтед». 33-летний уругвайский бомбардир заинтересован в продлении трудового соглашения с английским грандом, об этом рапортует издание The Sun.

Напомним, что опытный нападающий перебрался в манкунианский клуб на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Эдинсон провел девять поединков, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.