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«Ливерпуль» нашёл защитника в Серии А

31 Декабря 2020, 10:48,

Global Look Press

«Ливерпуль» ведет поиски нового защитника в связи с травмами Виргила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

По данным издания Corriere Granata, в поле зрения мерсисайдцев попал бразилец Глейсон Бремер, выступающий в чемпионате Италии за «Торино». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в шесть миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с туринским клубом истекает летом 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Бремер провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один гол.

По итогам 16 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 33 очка и занимает первую позицию в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Глейсон Бремер
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