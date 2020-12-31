«Ливерпуль» нашёл защитника в Серии А

|
31 Декабря 2020, 10:48,
|
|
«Ливерпуль» ведет поиски нового защитника в связи с травмами Виргила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
По данным издания Corriere Granata, в поле зрения мерсисайдцев попал бразилец Глейсон Бремер, выступающий в чемпионате Италии за «Торино». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в шесть миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с туринским клубом истекает летом 2023-го года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Бремер провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один гол.
По итогам 16 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 33 очка и занимает первую позицию в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Глейсон Бремер