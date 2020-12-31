Клопп объяснил потерю очков в матче с «Ньюкаслом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поединка против «Ньюкасла» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Я считаю, что в этом поединке мы сделали более чем достаточно для победы. «Ливерпуль» имел четыре стопроцентных возможности. Раньше мы побеждали «Ньюкасл» с гораздо меньшим количеством моментов. В этот раз мы этого не сделали, но принимаем результат», - передает слова немецкого специалиста издание BBC Sport.

По итогам 16 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 33 балла и занимают первую строчку в турнирной таблице.