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Клопп объяснил потерю очков в матче с «Ньюкаслом»

31 Декабря 2020, 08:51,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поединка против «Ньюкасла» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Я считаю, что в этом поединке мы сделали более чем достаточно для победы. «Ливерпуль» имел четыре стопроцентных возможности. Раньше мы побеждали «Ньюкасл» с гораздо меньшим количеством моментов. В этот раз мы этого не сделали, но принимаем результат», - передает слова немецкого специалиста издание BBC Sport.

По итогам 16 туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 33 балла и занимают первую строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп
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