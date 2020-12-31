«Ливерпуль» не смог забить «Ньюкаслу» в последнем матче года

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31 Декабря 2020, 01:00,
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В последнем матче 2020 года в Премьер-лиге играли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Хозяева действовали от обороны и были гораздо острее в первой трети, после чего уже «красные» регулярно начали пробивать по воротам, что все же не привело к голам - 0:0.
Это уже вторая подряд ничья для команды Юргена Клоппа, которая остается на первом месте с отрывом от «МЮ» в три очка.
Протокол игры
Дарлоу Карл • Йедлин Деандре • Фернандес Федерико • Шёр Фабиан • Кларк Киран • 12'Ритчи Мэтт 86' ( Льюис Джамал ( 86') • Лонгстафф Мэттью • Хэйден Айзак • 85'Уилсон Каллум • Мёрфи Джейкоб 67' ( Альмирон Мигель ( 67') • Жоэлинтон
Запасные: Шелви Джонджо • Кэрролл Эндрю • Хендрик Джефф • Гейл Дуайт • Крафт Эмиль • Дубравка Мартин • Лонгстафф Шон
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • 78'Фабиньо Энрике • 49'Робертсон Эндрю • Джонс Кёртис 68' ( Вейналдум Джорджиньо ( 68') • Хендерсон Джордан • Милнер Джеймс 65' 73' ( Тьяго Алькантара ( 73') • Салах Мохамед 90' ( Шакири Джердан ( 90') • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Минамино Такуми • Ориги Дивок
30 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Ньюкасл