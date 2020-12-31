«Ливерпуль» не смог забить «Ньюкаслу» в последнем матче года

В последнем матче 2020 года в Премьер-лиге играли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Хозяева действовали от обороны и были гораздо острее в первой трети, после чего уже «красные» регулярно начали пробивать по воротам, что все же не привело к голам - 0:0.

Это уже вторая подряд ничья для команды Юргена Клоппа, которая остается на первом месте с отрывом от «МЮ» в три очка.