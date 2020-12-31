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«Ливерпуль» не смог забить «Ньюкаслу» в последнем матче года

31 Декабря 2020, 01:00,

Global Look Press

В последнем матче 2020 года в Премьер-лиге играли «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Хозяева действовали от обороны и были гораздо острее в первой трети, после чего уже «красные» регулярно начали пробивать по воротам, что все же не привело к голам - 0:0.

Это уже вторая подряд ничья для команды Юргена Клоппа, которая остается на первом месте с отрывом от «МЮ» в три очка.

Протокол игры  
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Дарлоу Карл Йедлин Деандре Фернандес Федерико Шёр Фабиан Кларк Киран   12' Ритчи Мэтт   86' (Льюис Джамал (   86') Лонгстафф Мэттью Хэйден Айзак   85' Уилсон Каллум Мёрфи Джейкоб   67' (Альмирон Мигель (   67') Жоэлинтон
Запасные: Шелви Джонджо Кэрролл Эндрю Хендрик Джефф Гейл Дуайт Крафт Эмиль Дубравка Мартин Лонгстафф Шон
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль   78' Фабиньо Энрике   49' Робертсон Эндрю Джонс Кёртис   68' (Вейналдум Джорджиньо (   68') Хендерсон Джордан Милнер Джеймс   65'   73' (Тьяго Алькантара (   73') Салах Мохамед   90' (Шакири Джердан (   90') Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Минамино Такуми Ориги Дивок
30 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Ньюкасл
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