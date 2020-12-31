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«Шальке» арендует Колашинаца

31 Декабря 2020, 00:30,

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Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сменит клуб в ближайшее время.

Как сообщает Sky Sport, в услугах футболиста заинтересован «Шальке». Немецкий клуб арендует Колашинаца до конца сезона, но зарплату защитнику будет платить «Арсенал». Отмечается, что стороны близки к достижению договорённости, о сделке может быть объявлено уже в ближайшие дни.

27-летний Колашинац сыграл девять матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Сеада с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Шальке» после тринадцати туров занимает последнее место в чемпионате Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Сеад Колашинац
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