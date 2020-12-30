Агент: «Не исключаю возвращения Жоржиньо в Италию»

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос высказался о будущем своего клиента.

«На данный момент Жоржиньо является футболистом «Челси», он счастлив в клубе. Но я не исключаю возвращения своего клиента в Италию в будущем.

Переход Эмерсона в «Наполи»? Да, Жоржиньо хорошо общается с Эмерсоном, но я не знаю, обсуждали ли они возможный трансфер в «Наполи», - цитирует Сантоса Radio Kiss Kiss.

29-летний Жоржиньо сыграл десять матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.