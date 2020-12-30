Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Не исключаю возвращения Жоржиньо в Италию»

30 Декабря 2020, 23:18,

Global Look Press

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос высказался о будущем своего клиента.

«На данный момент Жоржиньо является футболистом «Челси», он счастлив в клубе. Но я не исключаю возвращения своего клиента в Италию в будущем.

Переход Эмерсона в «Наполи»? Да, Жоржиньо хорошо общается с Эмерсоном, но я не знаю, обсуждали ли они возможный трансфер в «Наполи», - цитирует Сантоса Radio Kiss Kiss.

29-летний Жоржиньо сыграл десять матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Жоржиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола