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Тьяго начнёт матч с «Ньюкаслом» со скамейки запасных, он не играл с октября

30 Декабря 2020, 22:25,

Global Look Press

Сегодня, 30 декабря, «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в рамках шестнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Со скамейки запасных матч начнёт полузащитник гостей Тьяго Алькантара, который восстановился от травмы. Испанец не выходил на поле с 17 октября, в этот день он получил повреждение в игре с «Эвертоном» (2:2).

Матч между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» начнётся в 23:00 по московскому времени.

Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее трансферное окно, за это время 29-летний полузащитник принял участие лишь в двух матчах английского клуба, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Тьяго Алькантара
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