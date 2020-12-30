Реми: «Азар пришёл на первую тренировку «Челси» с развязанными шнурками и плохо защищался»

Французский нападающий Лоик Реми высказался о своем бывшем одноклубнике Эдене Азаре.

«Я знал Азара ещё до перехода в «Челси», мне приходилось играть против него во Франции, когда Эден выступал за «Лилль». На первую тренировку «Челси» он пришёл с развязанными шнурками и поприветствовал меня. Я спросил: «Ты и правда собираешься тренироваться так?». Он ответил: «Да, без проблем». Он плохо защищался на тренировке, после нее я спросил: «Ты всегда так тренируешься?». Эден сказал: «Не переживай, я здесь босс». Но это не звучало высокомерно», - цитирует Реми Goal.

На данный момент Азар выступает за мадридский «Реал».