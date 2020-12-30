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​«Манчестер Сити» объявил о возобновлении тренировок

30 Декабря 2020, 19:27,

Global Look Press

«Манчестер Сити» опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором сообщил о том, что команда возобновила тренировки в среду. По итогам тестирования футболистов, тренеров и остальных членов клуба новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено не было.

За последние двое суток помещения на базе «Манчестер Сити» были подвергнуты глубокой очистке. Большинство помещений будут оставаться закрытыми. Использоваться будут лишь те, которые нужны для тренировок.

Напомним, из-за ряда заражений «Манчестер Сити» в понедельник не сыграл против «Эвертона» - матч был перенесён.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити
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