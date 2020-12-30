​АПЛ сделала заявление по ситуации с коронавирусом

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление. В нём сообщается о переносе матча между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» в качестве меры предосторожности после выявления ряда заражённых коронавирусом в стане «дачников». Также лига дала комментарий по общей ситуации.

«Учитывая небольшое количество положительных тестов на коронавирус в подавляющем большинстве клубов, Премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим медицинским протоколам и будет проводить матчи в соответствии с календарём», - говорится в заявлении АПЛ.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига может уйти на двухнедельный карантин.