Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​АПЛ сделала заявление по ситуации с коронавирусом

30 Декабря 2020, 18:56,

Depositphotos

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление. В нём сообщается о переносе матча между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» в качестве меры предосторожности после выявления ряда заражённых коронавирусом в стане «дачников». Также лига дала комментарий по общей ситуации.

«Учитывая небольшое количество положительных тестов на коронавирус в подавляющем большинстве клубов, Премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим медицинским протоколам и будет проводить матчи в соответствии с календарём», - говорится в заявлении АПЛ.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига может уйти на двухнедельный карантин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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