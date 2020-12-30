​«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника из Чемпионшипа

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить позицию правого защитника. Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» по-прежнему сохраняют интерес к Кирану Триппьеру, однако его дисквалификация за нарушение правил ставок, которая продлится до марта, становится камнем преткновения в этой сделке.

В сложившейся ситуации «Манчестер Юнайтед» может переключиться на Макса Ааронса из «Норвича». На этого футболиста многие клубы обращали внимание ещё в прошлом сезоне, когда «канарейки» выступали в Премьер-лиге. Тем не менее, Аарон продолжает выступать за клуб из Нориджа.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Макса Ааронса в 20 миллионов евро.