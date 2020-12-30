​АПЛ не обсуждает приостановку сезона

Клубы английской Премьер-лиги не обсуждают возможность приостановки сезона, несмотря на участившиеся случаи заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Решение о приостановке сезона должны поддержать как минимум четырнадцать клубов. При этом представители Премьер-лиги не собираются проводить встречи в ближайшее время.

Правительство страны также не планирует никаких переговоров по поводу приостановки спортивных соревнований, отмечает источник.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», который в пятнадцати матчах набрал тридцать два зачётных балла.