Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​АПЛ не обсуждает приостановку сезона

30 Декабря 2020, 16:34,

Depositphotos

Клубы английской Премьер-лиги не обсуждают возможность приостановки сезона, несмотря на участившиеся случаи заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Решение о приостановке сезона должны поддержать как минимум четырнадцать клубов. При этом представители Премьер-лиги не собираются проводить встречи в ближайшее время.

Правительство страны также не планирует никаких переговоров по поводу приостановки спортивных соревнований, отмечает источник.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», который в пятнадцати матчах набрал тридцать два зачётных балла.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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