​АПЛ не обсуждает приостановку сезона

|
30 Декабря 2020, 16:34,
|
|
Клубы английской Премьер-лиги не обсуждают возможность приостановки сезона, несмотря на участившиеся случаи заражения коронавирусом, сообщает Sky Sports.
Решение о приостановке сезона должны поддержать как минимум четырнадцать клубов. При этом представители Премьер-лиги не собираются проводить встречи в ближайшее время.
Правительство страны также не планирует никаких переговоров по поводу приостановки спортивных соревнований, отмечает источник.
На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль», который в пятнадцати матчах набрал тридцать два зачётных балла.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко