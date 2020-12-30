Символическая сборная 2020 года по версии «Евро-Футбол.Ру»

В конце года принято подводить итоги. А какие итоги без символической сборной 2020-го года? Мы выбрали лучших игроков мира по версии «Евро-Футбол.Ру». Предвкушая негодование болельщиков «Барселоны» и Лионеля Месси, мы сразу предупреждаем, что, на наш взгляд, аргентинец в этом году не показал ничего выдающегося. Нам даже обиднее, что в сборной не нашлось места таким парням как Мохамед Салах, Эрлинг Холлан, Килиан Мбаппе и Тьяго Алькантара.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР

Нойер в 2020-м напомнил всем, что именно он долгие годы справедливо считался номером один не только в Германии, но и во всем мире. Его перформанс в Лиге чемпионов заслуживает оваций стоя. Настоящая стена, которую было невозможно пробить.

ТРЕНТ АЛЕКСАНДР-АРНОЛЬД

Правый защитник «Ливерпуля» уже второй год подряд остаётся лучшим в мире на своей позиции. Он не только идеально справляется со своими прямыми обязанностями, но и великолепно подключается к атаке, полностью закрывая всю правую бровку. Добавим к этому умение исполнять штрафные удары и получим настоящий футбольный бриллиант.

ВИРДЖИЛ ВАН ДАЙК

Травма Вирджила ван Дайка в матче против «Эвертона» – главная потеря «Ливерпуля» в этом сезоне. Есть риск, что железобетонный голландец не сможет сыграть до лета, после чего начнется трудный период восстановления. Думаем, никто не будет спорить с тем, что ван Дайк сейчас абсолютно лучший центральный защитник в мире.

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СЕРХИО РАМОС

Рамос в 2020-м установил сразу несколько монументальных рекордов. Во-первых, он стал лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги среди защитников. Он забил уже 68 голов. Кроме того, 34-летний защитник провёл наибольшее количество матчей в футболке сборной Испании.

Пока неизвестно, где продолжит Рамос свою карьеру, но большинство болельщиков «Реала» надеются, что их капитан останется в Мадриде со самой пенсии.

АЛЬФОНСО ДЭВИС

Канадский защитник в символической сборной! Могли бы мы представить это несколько лет назад? Дэвис стремительно ворвался в европейский футбол, засияв в футболке мюнхенской «Баварии». Парень разрывает всех своей скоростью, техникой и невероятным видением поля. Пожалуй, самый ценный актив «Баварии» прямо сейчас.

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ЙОЗУА КИММИХ

А вот успехам Киммиха мы уже не удивляемся. Этот парень отлично переформатировался из правого защитника в опорника и преуспел там! Йозуа провёл мощный сезон, цементируя центр поля непобедимой «Баварии» вместе с Тьяго Алькантарой и Леоном Горецкой. Но ключевая роль в надежности центра мюнхенской команды, безусловно, на Йозуа.

КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ

Не самый простой сезон получился для «Манчестер Сити», но Кевин де Брёйне был уже привычно хорош. Пожалуй, бельгиец лучше всех в мире видит поле. Его радиоуправляемые передачи долетают точно до адресатов, будь то они в метре или в сорока от него. Можно смело сказать, что де Брёйне – это и есть «Манчестер Сити».

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БРУНУ ФЕРНАНДЕШ

Португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» менее года назад, но уже стал кумиром на «Олд Траффорде». Завистники упрекают его в том, что он много забивает с пенальти, но и без этого статистика Бруну потрясает. Он трижды становился лучшим игроком в АПЛ и участвовал в 52% голевых атак «Манчестер Юнайтед». Более того, он третий в мире по участию в голевых атаках среди всех топ-чемпионатов Европы.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Так-так, Месси значит нет в списке, а Роналду есть. А как ему не быть? Криштиану в свои 35 колотит голешники со скоростью пулемёта. В календарном 2020-м году португалец забил за «Ювентус» 45 мячей! Совершенно феноменальный показатель.

Остается лишь вопрос, будет ли КриРо в «Ювентусе» в следующем сезоне или нет.

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САДИО МАНЕ

Признаемся, было сложно делать выбор между фланговыми игроками «Ливерпуля». Два африканца, Салах и Мане, демонстрируют грандиозный футбол уже не первый год. Но мы остановились на Мане, потому что у Садио практически нет провальных матчей. В каждой игре он показывает сумасшедшие скорости и максимальную самоотдачу.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Тупо лучший. Вот правда. Даже не спорьте. Левандовски выдал такой год, о котором могли мечтать даже Месси с Роналду. Бомбардир от бога, к которому наконец-то пришло мировое признание.

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ТРЕНЕР – ХАНС-ДИТЕР ФЛИК

Пускай ФИФА отдало свою награду Юргену Клоппу, мы согласимся с Жозе Моуринью и выберем лучшим тренером Ханса-Дитера Флика, который в течение сезона превратил «Баварию»-замухрышку имени Нико Ковача в «Баварию»-чемпиона всех и вся имени Ханси Флика.

Максим МАЛЮКОВ