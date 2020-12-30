​Эллардайс: «Если впервые вылечу из АПЛ, это убьёт меня»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс на протяжении своей карьеры работал со многими английскими клубами. Команды Эллардайса никогда не вылетали из Премьер-лиги, хотя нередко боролись за право остаться в элите.

«Я не могу гарантировать, что «Вест Бромвич» не вылетит, поскольку в футболе нет места каким-либо гарантиям. Я горжусь тем, что никогда не вылетал из Премьер-лиги. Это ярлык, который я не хочу потерять. Если бы я вылетел, это убило бы меня», - приводит слова Эллардайса The Guardian.

На текущий момент «Вест Бромвич» Сэма Эллардайс занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.