Моуринью заинтересован в трансфере Диего Косты

Испанский нападающий Диего Коста, ранее расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание Tribal Football.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 32-летнего форварда проявляет лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Жозе Моуринью хотел бы видеть испанца в своем клубе.

Ранее сообщалось, что Диего имеет варианты продолжения карьеры в Бразилии и Китае. Также подписать Косту может туринский «Ювентус».

В сезоне-2020/2021 Примеры нападающий сыграл семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).