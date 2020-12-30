Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью заинтересован в трансфере Диего Косты

30 Декабря 2020, 10:26,

Global Look Press

Испанский нападающий Диего Коста, ранее расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание Tribal Football.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 32-летнего форварда проявляет лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Жозе Моуринью хотел бы видеть испанца в своем клубе.

Ранее сообщалось, что Диего имеет варианты продолжения карьеры в Бразилии и Китае. Также подписать Косту может туринский «Ювентус».

В сезоне-2020/2021 Примеры нападающий сыграл семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021
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