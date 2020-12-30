«Ювентус» хочет арендовать защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Рому». Как информирует издание todofichajes, «Ювентус» ведет переговоры с «пенсионерами» об аренде 27-летнего немецкого игрока.

Арендный договор между сторонами может быть рассчитан до конца сезона-2020/2021. При этом итальянский гранд сохранит за собой право выкупа Рюдигера.

Ранее заинтересованность в услугах Антонио проявляла каталонская «Барселона».

В текущем сезоне защитник сыграл шесть поединков в составе «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.