«Ювентус» хочет арендовать защитника «Челси»

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30 Декабря 2020, 10:17,
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Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Рому». Как информирует издание todofichajes, «Ювентус» ведет переговоры с «пенсионерами» об аренде 27-летнего немецкого игрока.
Арендный договор между сторонами может быть рассчитан до конца сезона-2020/2021. При этом итальянский гранд сохранит за собой право выкупа Рюдигера.
Ранее заинтересованность в услугах Антонио проявляла каталонская «Барселона».
В текущем сезоне защитник сыграл шесть поединков в составе «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Антонио Рюдигер