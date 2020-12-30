Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» хочет арендовать защитника «Челси»

30 Декабря 2020, 10:17,

Global Look Press

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за «Рому». Как информирует издание todofichajes, «Ювентус» ведет переговоры с «пенсионерами» об аренде 27-летнего немецкого игрока.

Арендный договор между сторонами может быть рассчитан до конца сезона-2020/2021. При этом итальянский гранд сохранит за собой право выкупа Рюдигера.

Ранее заинтересованность в услугах Антонио проявляла каталонская «Барселона».

В текущем сезоне защитник сыграл шесть поединков в составе «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Антонио Рюдигер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола