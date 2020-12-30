Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Саа назвал клубы, которые поборются за чемпионство в АПЛ

30 Декабря 2020, 09:59,

Depositphotos

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге

«Я считаю «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за чемпионство. Юрген Клопп собрал замечательных игроков, которые стремятся побеждать в каждом поединке.

Кроме мерсисайдцев, есть еще несколько клубов, способных навязать борьбу за золотые медали. Это «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Мне нравится высокая конкуренция в нынешнем сезоне АПЛ», - приводит слова француза The Sportreview.

После 15 туров «Ливерпуль» лидирует с 32 очками. «Манчестер Юнайтед» (30) идет вторым, а топ-3 замыкает «Лестер» (29).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Луи Саа
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
30 Декабря 2020, 10:19

ТТХ и Челси с нынешним состоянием вряд ли можно назвать претендентами....

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