Сульшер подвёл итоги матча с «Вулверхэмптоном»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с представителями СМИ после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Команда сыграла не так хорошо, как нам хотелось бы. При этом мы одолели очень непростую команду. Для меня это первая победа над ними в Премьер-лиге. В этих противостояниях редко бывает много забитых мячей, однако для меня это все равно шаг вперед. Главное - это победа, даже при самом хорошем содержании. Мы способны подниматься вверх в турнирной таблице с таким подбором футболистов», - приводит слова норвежца портал Goal.

По итогам 15 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 30 баллов и занимают второе место в таблице АПЛ.