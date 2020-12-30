«Манчестер Юнайтед» на последних секундах обыграл «Вулверхэмптон»

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30 Декабря 2020, 00:56,
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«Манчестер Юнайтед» едва не упустил возможность вырваться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В домашней игре 16-го тура против «Вулверхэмптона» «красные дьяволы» не были острее соперника, а в ряде моментов могли вовсе пропустить, как в середине первого тайма, когда Ромен Саисс головой направил мяч в перекладину. А вот в компенсированное время Маркус Рэшфорд в штрафной разобрался с опекуном и с рикошетом отправил мяч в сетку - 1:0.
До этого манкунианцы в последних семи официальных матчах с этим соперником победили лишь раз.
Протокол игры
|(1:0) Рэшфорд Маркус 90'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Байи Эрик • Магуайр Гарри • Теллес Алекс 46' ( Шоу Люк ( 46') • Погба Поль • Матич Неманья • Гринвуд Мэйсон 64' ( Марсьяль Антони ( 64') • Фернандеш Бруну 90' ( Мактоминай Скотт ( 90') • Рэшфорд Маркус • 50'Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан • Ван де Бек Донни • Джеймс Дэниэл • Туанзебе Аксел • Фред Сантос • Хендерсон Дин
Патрисиу Руй • 73'Коди Конор • Саисс Ромен • Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Витинью II 55' ( Поденсе Даниэл ( 55') • Траоре Адама • Нету Педру 68' ( Силва Фабио ( 68')
Запасные: Ричардс Льюис • Кандл Люк • Отасоуи Оуэн • Маркеш Криштиан • Радди Джон • Семеду Нелсон
29 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон
Невзрачный, тяжёлый матч против невзрачной, тяжёлой команды. Слава Богу, что чудом удалось затолкать) на данном этапе самое главное - победа. Любой ценой. GGMU!!!