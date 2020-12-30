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«Манчестер Юнайтед» на последних секундах обыграл «Вулверхэмптон»

30 Декабря 2020, 00:56,

Depositphotos

«Манчестер Юнайтед» едва не упустил возможность вырваться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В домашней игре 16-го тура против «Вулверхэмптона» «красные дьяволы» не были острее соперника, а в ряде моментов могли вовсе пропустить, как в середине первого тайма, когда Ромен Саисс головой направил мяч в перекладину. А вот в компенсированное время Маркус Рэшфорд в штрафной разобрался с опекуном и с рикошетом отправил мяч в сетку - 1:0.

До этого манкунианцы в последних семи официальных матчах с этим соперником победили лишь раз.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
(1:0) Рэшфорд Маркус 90'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Магуайр Гарри Теллес Алекс   46' (Шоу Люк (   46') Погба Поль Матич Неманья Гринвуд Мэйсон   64' (Марсьяль Антони (   64') Фернандеш Бруну   90' (Мактоминай Скотт (   90') Рэшфорд Маркус   50' Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Туанзебе Аксел Фред Сантос Хендерсон Дин
Патрисиу Руй   73' Коди Конор Саисс Ромен Килман Макс Хувер Ки-Джана Невеш Рубен Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Витинью II   55' (Поденсе Даниэл (   55') Траоре Адама Нету Педру   68' (Силва Фабио (   68')
Запасные: Ричардс Льюис Кандл Люк Отасоуи Оуэн Маркеш Криштиан Радди Джон Семеду Нелсон
29 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон
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Комментарии (1)
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0
Element-22
30 Декабря 2020, 01:02

Невзрачный, тяжёлый матч против невзрачной, тяжёлой команды. Слава Богу, что чудом удалось затолкать) на данном этапе самое главное - победа. Любой ценой. GGMU!!!

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