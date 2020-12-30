«Манчестер Юнайтед» на последних секундах обыграл «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» едва не упустил возможность вырваться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В домашней игре 16-го тура против «Вулверхэмптона» «красные дьяволы» не были острее соперника, а в ряде моментов могли вовсе пропустить, как в середине первого тайма, когда Ромен Саисс головой направил мяч в перекладину. А вот в компенсированное время Маркус Рэшфорд в штрафной разобрался с опекуном и с рикошетом отправил мяч в сетку - 1:0.

До этого манкунианцы в последних семи официальных матчах с этим соперником победили лишь раз.