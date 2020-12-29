​«Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона АПЛ за 19 лет

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29 Декабря 2020, 23:48,
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Во вторник вечером «Лидс» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Вест Бромвичем». Команда Марсело Бьелсы забила сопернику пять безответных мячей, несмотря на фактор чужого поля.
Как сообщает в Twitter журналист, известный как MisterChip, «Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона Премьер-лиги с августа 2001 года. Тогда повысившийся в классе «Болтон» обыграл на выезде «Лестер» с тем же счётом 5:0.
Набор трёх очков в гостях у «Вест Бромвича» позволил «Лидсу» подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Марсело Бьелсы проведёт 2-го января – против «Тоттенхэма».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лидс
Вот всё-таки Лидс по праву имеет громкое имя в английском футболе. Долго я ждал их возвращения и они не разочаровывают.