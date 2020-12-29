Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона АПЛ за 19 лет

29 Декабря 2020, 23:48,

Global Look Press

Во вторник вечером «Лидс» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Вест Бромвичем». Команда Марсело Бьелсы забила сопернику пять безответных мячей, несмотря на фактор чужого поля.

Как сообщает в Twitter журналист, известный как MisterChip, «Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона Премьер-лиги с августа 2001 года. Тогда повысившийся в классе «Болтон» обыграл на выезде «Лестер» с тем же счётом 5:0.

Набор трёх очков в гостях у «Вест Бромвича» позволил «Лидсу» подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Марсело Бьелсы проведёт 2-го января – против «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лидс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Zenituwka
30 Декабря 2020, 00:13

Вот всё-таки Лидс по праву имеет громкое имя в английском футболе. Долго я ждал их возвращения и они не разочаровывают.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола