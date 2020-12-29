​«Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона АПЛ за 19 лет

Во вторник вечером «Лидс» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Вест Бромвичем». Команда Марсело Бьелсы забила сопернику пять безответных мячей, несмотря на фактор чужого поля.

Как сообщает в Twitter журналист, известный как MisterChip, «Лидс» выдал самую крупную гостевую победу новичка сезона Премьер-лиги с августа 2001 года. Тогда повысившийся в классе «Болтон» обыграл на выезде «Лестер» с тем же счётом 5:0.

Набор трёх очков в гостях у «Вест Бромвича» позволил «Лидсу» подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Марсело Бьелсы проведёт 2-го января – против «Тоттенхэма».