​«Арсеналу» интересен Иско

Лондонский «Арсенал» всерьёз интересуется полузащитником «Реала» Иско. Как сообщает в Twitter футбольный журналист Марк Манн-Брайанс, речь идёт о возможности аренды на вторую часть текущего сезона.

Отмечается, что в настоящий момент сделка находится на очень ранней стадии. Её совершение будет зависеть от нескольких факторов. Так, например, «Реалу» придётся платить Иско часть его заработной платы.

В текущем сезоне Иско провёл на поле только 357 минут в одиннадцати матчах за «Реал» во всех соревнованиях. 28-летний футболист хочет получать значительно больше игрового времени.