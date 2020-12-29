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​«Арсеналу» интересен Иско

29 Декабря 2020, 22:39,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» всерьёз интересуется полузащитником «Реала» Иско. Как сообщает в Twitter футбольный журналист Марк Манн-Брайанс, речь идёт о возможности аренды на вторую часть текущего сезона.

Отмечается, что в настоящий момент сделка находится на очень ранней стадии. Её совершение будет зависеть от нескольких факторов. Так, например, «Реалу» придётся платить Иско часть его заработной платы.

В текущем сезоне Иско провёл на поле только 357 минут в одиннадцати матчах за «Реал» во всех соревнованиях. 28-летний футболист хочет получать значительно больше игрового времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Иско, Трансферы футбола - зима 2021
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