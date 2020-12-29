В АПЛ обсуждают уход всех команд на двухнедельный карантин

Участившиеся случаи заболевания коронавирусом не на шутку встревожили участников Премьер-лиги. Клубы и руководство турнира обсуждают вариант с уходом на двухнедельный карантин с целью недопущения хаоса в календаре соревновани, который может быть вызван ростом количества больных, сообщает the Telegraph.

СOVID в «Манчестер Сити» привел к срыву матча с «Эвертоном», во вторник «Шеффилд Юнайтед» объявил о нескольких заболевших, а наставник «Саутгемптона» Ральф Хассенхюттль снова пропустит игру, самоизолировавшись из-за болезни члена семьи. К тому же распространение нового «британского» штамма коронавируса, который считается более заразным, также не добавляет оптимизма.