Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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В АПЛ обсуждают уход всех команд на двухнедельный карантин

29 Декабря 2020, 19:58,

Depositphotos

Участившиеся случаи заболевания коронавирусом не на шутку встревожили участников Премьер-лиги. Клубы и руководство турнира обсуждают вариант с уходом на двухнедельный карантин с целью недопущения хаоса в календаре соревновани, который может быть вызван ростом количества больных, сообщает the Telegraph.

СOVID в «Манчестер Сити» привел к срыву матча с «Эвертоном», во вторник «Шеффилд Юнайтед» объявил о нескольких заболевших, а наставник «Саутгемптона» Ральф Хассенхюттль снова пропустит игру, самоизолировавшись из-за болезни члена семьи. К тому же распространение нового «британского» штамма коронавируса, который считается более заразным, также не добавляет оптимизма.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Англии
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