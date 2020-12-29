Клопп: «Я не зол на парней, всё может случиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой против «Вест Бромвича» (1:1), но считает её осечкой.

- Я хочу побеждать больше всего, но я очень рано в своей жизни понял, что так не бывает вечно. Мне нравятся победы, особенно заслуженные. Для заслуженной победы над «Вест Бромвичем», я думаю, мы должны были сделать больше. Я не зол на парней, все может случиться. Они топ-игроки, ими были и после 7:0, и после ничьей с «Вест Бромвичем», ничего не изменилось, - заявил Юрген Клопп на пресс-конференции.

В среду «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла», начало встречи в 23:00 мск.