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Клопп: «Я не зол на парней, всё может случиться»

29 Декабря 2020, 17:40,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой против «Вест Бромвича» (1:1), но считает её осечкой.

- Я хочу побеждать больше всего, но я очень рано в своей жизни понял, что так не бывает вечно. Мне нравятся победы, особенно заслуженные. Для заслуженной победы над «Вест Бромвичем», я думаю, мы должны были сделать больше. Я не зол на парней, все может случиться. Они топ-игроки, ими были и после 7:0, и после ничьей с «Вест Бромвичем», ничего не изменилось, - заявил Юрген Клопп на пресс-конференции.

В среду «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла», начало встречи в 23:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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