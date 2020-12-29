Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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В АПЛ антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

29 Декабря 2020, 16:13,

Depositphotos

Английская Премьер-лига опубликовала отчёт по еженедельному тестированию на коронавирус футболистов и персонала клубов. С 21 по 27 декабря положительные результаты анализов оказались у 18 человек, которым предписана самоизоляция на 10 дней. Всего было протестировано 1479 игроков и сотрудников клубов.

18 заболевших коронавирусом - антирекордный показатель с начала массового тестирования. Предыдущий пик был 9-15 ноября (16).

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в «Манчестер Сити» был отменен запланированный на понедельник матч с «Эвертоном». Добавим, что Премьер-лига традиционно не называет имена и клубы заболевших.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Англии
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