«Ньюкасл» не станет подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно

«Ньюкасл» не станет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно, несмотря на имеющиеся проблемы с составом. Согласно информации издания The Telegraph, наставник команды Стив Брюс не получит от руководства клуба денег на подписание новичков.

Напомним, что «сороки» не могут рассчитывать на двух своих ведущих игроков Райана Фрейзера и Аллана Сен-Максимена из-за проблем со здоровьем.

«Ньюкасл» провел в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 14 поединков, в которых набрал 17 баллов. Подопечные Стива Брюса занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.