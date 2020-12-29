Стало известно, сколько футболистов «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

Стало известно, сколько футболистов «Манчестер Сити» заразились коронавирусной инфекцией. Из-за вспышки COVID-19 в стане манкунианцев был перенесен поединок 16-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

Как информирует издание The Athletic, положительные тесты на коронавирус сдали три игрока «горожан», имена которых не разглашаются.

На прошлой неделе сообщалось, что болезнь подхватили нападающий Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграл 14 матчей, в которых набрал 26 баллов. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.

Следующий поединок манкунианцы должны провести с «Челси» третьего января.