«Лион» нацелился на форварда «Лестера»

Алжирский нападающий Ислам Слимани, правами на которого владеет «Лестер», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом информирует издание Footmercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 32-летнего форварда проявляет «Лион». В летнее трансферное окно «ткачи» уже интересовались Слимани, однако переговоры не завершились успехом.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ислам провел один поединок, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2019/2020 форвард играл на правах аренды за «Монако». Слимани принял участие в 18 матчах Лиги 1, забил девять голов и сделал восемь ассистов.