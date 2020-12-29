«Лион» нацелился на форварда «Лестера»

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29 Декабря 2020, 10:13,
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Алжирский нападающий Ислам Слимани, правами на которого владеет «Лестер», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом информирует издание Footmercato.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 32-летнего форварда проявляет «Лион». В летнее трансферное окно «ткачи» уже интересовались Слимани, однако переговоры не завершились успехом.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ислам провел один поединок, не отметившись результативными действиями.
В сезоне-2019/2020 форвард играл на правах аренды за «Монако». Слимани принял участие в 18 матчах Лиги 1, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лион, Трансферы футбола - зима 2021, Ислам Слимани