«Арсенал» может пригласить Бенитеса

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в мадридском «Реале», лондонском «Челси» и «Ливерпуле», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Daily Express.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах наставника проявляет лондонский «Арсенал», который провально выступает в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бенитесу со стороны московского «Спартака».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «канониры» набрали 17 очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.