«Арсенал» может пригласить Бенитеса

|
29 Декабря 2020, 09:58,
|
|
Испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в мадридском «Реале», лондонском «Челси» и «Ливерпуле», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Daily Express.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах наставника проявляет лондонский «Арсенал», который провально выступает в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Бенитесу со стороны московского «Спартака».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «канониры» набрали 17 очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Рафаэль Бенитес