Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» может пригласить Бенитеса

29 Декабря 2020, 09:58,

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Испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в мадридском «Реале», лондонском «Челси» и «Ливерпуле», может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Daily Express.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах наставника проявляет лондонский «Арсенал», который провально выступает в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бенитесу со стороны московского «Спартака».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «канониры» набрали 17 очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Рафаэль Бенитес
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Комментарии (1)
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vebmen84
29 Декабря 2020, 12:15
я вот не пойму кто тут лодку качает.... один день видим что арсенал поддерживает артету и не собирается увольнять а тут уже бенитес нарисовался.....вам бы только строчить безсмысленные статьи высосаные с пальца или чего то другого
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