«Челси» показал один из худших стартов в АПЛ при Абрамовиче

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» встречался с бирмингемской «Астон Виллой» на своем домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Пенсионеры» показали один из худших стартов сезона с тех пор, как в 2003-м году клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович. По итогам 16 туров чемпионата Англии лондонцы набрали 26 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.

Хуже результаты у «Челси» были только в сезоне-2015/2016, когда командой руководил португальский тренер Жозе Моуринью. Столичный клуб в 16 турах набрал всего 15 очков.