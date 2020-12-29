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«Челси» показал один из худших стартов в АПЛ при Абрамовиче

29 Декабря 2020, 09:08,

Global Look Press

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» встречался с бирмингемской «Астон Виллой» на своем домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Пенсионеры» показали один из худших стартов сезона с тех пор, как в 2003-м году клуб купил российский бизнесмен Роман Абрамович. По итогам 16 туров чемпионата Англии лондонцы набрали 26 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.

Хуже результаты у «Челси» были только в сезоне-2015/2016, когда командой руководил португальский тренер Жозе Моуринью. Столичный клуб в 16 турах набрал всего 15 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Роман Абрамович
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