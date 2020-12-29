Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Заха может стать игроком «Милана»

29 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

Форвард Уилфрид Заха, выступающий в английской Премьер-лиге за «Кристал Пэлас», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Как информирует издание The Sun, в услугах 28-летнего ивуарийского нападающего заинтересован «Милан». «Россонери» планируют оформить переход африканца в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уилфрида в 50 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с «Кристал Пэлас» истекает летом 2023-го года.

В текущем сезоне АПЛ Заха принял участие в 14 поединках, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Уилфрид Заха
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