«Арсенал» усилится нападающим «Норвича»

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29 Декабря 2020, 08:15,
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Нападающий Эмилиано Буэндия, выступающий в составе «Норвича», может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом рапортует издание 101 Great Goals.
Согласно данным источника, «канониры» провели успешные переговоры и согласовали трансфер 24-летнего аргентинского футболиста. За переход Эмилиано лондонский клуб заплатит порядка 13 миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард провел 17 поединков во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.
По итогам 15 туров Премьер-лиги «Арсенал», набрав 17 баллов, занимает 15-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Эмилиано Буэндия