Самые ожидаемые футбольные трансферы зимы-2021

В Европе с наступившим новым 2021 годом открылось и трансферное окно. В январе ожидается несколько важных переходов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о них.

Деле Алли («Тоттенхэм») и Кристиан Эриксен («Интер») — в «ПСЖ»

«ПСЖ» зимой может серьёзно усилить среднюю линию. Парижанами отныне будет руководить Маурисио Почеттино, и аргентинский специалист хочет видеть в новой команде сразу нескольких бывших подопечных, с которыми работал в «Тоттенхэме». Причём мало того, что сам наставник хочет переманить ряд футболистов, так и их нынешние клубы не прочь расстаться с исполнителями.

Деле Алли не сработался с Жозе Моуринью. Португалец задвинул англичанина в запас, а порой даже публично его критикует. Очевидно, что уход из «Тоттенхэма» пойдёт на пользу и клубу, и самому футболисту. В свою очередь у Почеттино Алли играл отлично, так что их новый союз вполне реален. Что касается Кристиана Эриксена, то он год назад покинул «Тоттенхэм» и отправился в «Интер», но в Италии провалился. Датчанин обосновался на скамейке запасных миланского клуба, который теперь жаждет расстаться с высокооплачиваемым хавбеком. В свою очередь Почеттино будет только рад вновь поработать с Эриксеном.

Мемфис Депай («Лион») — в «Барселону»

История с нападающим «ткачей» слишком проста. Летом у Мемфиса Депая завершается контракт с «Лионом», который продлён не будет. Голландец ясно дал понять, что хочет перебраться в более сильную команду. Главным претендентом на Депая является «Барселона», которая ещё летом пыталась осуществить трансфер. Тогда «ткачи» не смогли договориться с каталонцами об условиях перехода. Также интерес к Депаю проявляет «Ювентус», но голландец скорее предпочтёт вариант с «Барселоной», которую возглавляет хорошо ему знакомый Рональду Куман.

Сейчас «Лион» стоит перед сложной задачей. С одной стороны, Депая можно продать и заработать хоть какие-то деньги. С другой, голландца можно удержать до конца чемпионата, который так хорошо складывается. «Лион» занимает первую строчку, и Депай вполне может пригодиться в борьбе за первое место.

Лука Йович («Реал») — в «Вулверхэмптон» или «Милан»

Покупка сербского нападающего стала провалом «сливочных». Летом 2019 года «Реал» потратил на Луку Йовича порядка 60 миллионов евро, но форвард абсолютно себя не оправдал. На него уже не рассчитывают в столице Испании, и главная задача состоит в том, чтобы от него избавиться с наименьшими потерями.

Этой зимой на Йовича, похоже, есть спрос. «Вулверхэмптон» ищет замену Раулю Хименесу, который получил серьёзную травму. В свою очередь «Милан», который борется за скудетто, ищет усиление и верит, что сможет перевоспитать сербского форварда. Вряд ли «Реал» сможет в январе осуществить полноценную продажу Йовича, но даже аренда с возможностью выкупа за фиксированную сумму станет удачей.

Виктор Коваленко («Шахтёр») — в «Аталанту», Алехандро Гомес («Аталанта») — в «Рому»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес, видимо, покинет Бергамо. У аргентинца испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, и конфликт мирно решить, по всей видимости, не получится. Однако Папа Гомес пользуется спросом в Италии, так что вряд ли он покинет Апеннины. Ранее «Интер» публично отказался от затеи подписать полузащитника, и фаворитом для него стала «Рома».

При этом «Аталанта», видимо, нашла замену Гомесу. Талантливый хавбек Виктор Коваленко не хочет продлевать с «Шахтёром» контракт, который завершается летом. По слухам, к нему интерес проявлял московский «Спартак», но сам полузащитник предпочитает переезд в Италию. Сообщается, что Коваленко уже чуть ли не подписал предварительный контракт с «Аталантой», что, конечно, вряд ли возможно, так как пока этого делать было нельзя. Тем не менее договоренности стороны вполне могли достигнуть, при этом ждать лета едва ли есть смысл.

Аркадиуш Милик («Наполи») — в «Ювентус»

Ещё один трансфер, которого ждут в Италии. Аркадиуш Милик также намерен покинуть свой нынешний клуб, контракт с которым истекает. Летом у поляка завершаются отношения с «Наполи», а продлевать их он не намерен. Ещё летом сообщалось, что Милик может оказаться в «Ювентусе» или «Роме». Сейчас именно туринский клуб выглядит фаворитом. «Ювентус» хоть летом и взял Альваро Морату, но всё рано ищет варианты для усиления атаки. Милик, который привык к итальянскому футболу, подходит под задачи туринцев.

Месут Озил («Арсенал») — хоть куда-то

Месут Озил не нужен «Арсеналу» настолько, что его даже не внесли в заявку на сезон. Полгода немец просто отдыхал, а теперь готов вернуться на поле. Вопрос заключается в том, где он окажется. Слухи разные – от перехода в «Ювентус» до отъезда в МЛС. Правда, самым реальным кажется подписание контракта с клубом с этнической родины — Турции. Главным фаворитом там считается «Фенербахче».

Андрей Центров