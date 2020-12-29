Макгинн – о ничьей с «Челси»: «Год назад мы бы не отыгрались по такой игре»

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Сегодня была равная игра. «Челси» - это сильная команда, мало кому удается увезти отсюда очки.

В этом сезоне мы показываем свой характер, каждый игрок борется до последней секунды за каждый мяч. Год назад мы бы не отыгрались по такой игре, но теперь всё изменилось.

Нам, футболистам, повезло, потому что мы можем продолжать заниматься тем, что мы любим», - цитирует Макгинна BBC.

Сезон для «Астон Виллы» складывается удачно, после четырнадцати туров «львы» занимают пятое место в АПЛ.