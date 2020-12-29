«Эвертон» выступил с заявлением по переносу матча с «Манчестер Сити»: «Мы будем запрашивать полное раскрытие всей информации»

«Эвертон» выступил с заявлением относительно переноса матча шестнадцатого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса у «горожан».

«Эвертон» сожалеет о переносе матче не только из-за 2000 зрителей, которые должны были присутствовать на стадионе, но и из-за болельщиков по всему миру.

Наши игроки были готовы к игре, как и весь персонал. Это важный матч для нас.

Конечно, на первом плане для нас стоит безопасность общества, но мы будем запрашивать полное раскрытие всей информации, которую предоставил «Манчестер Сити» лиге. Мы хотим понять, почему было принято такое решение», - говорится в заявлении «ирисок».